Ariana Grande is (even) terug met nieuwe muziek én brengt remix uit met The Weeknd

BV Musical Ann Van den Broeck en Stany Crets verplaatst naar najaar (maar het heeft niets met haar gezondheid te maken)

De nieuwe musical van showbizzkoppel Ann Van den Broeck (46) en Stany Crets (58), ‘You are my sunshine’, is uitgesteld én veranderd van locatie. De persverantwoordelijke van Deep Bridge verzekert ons echter dat het niets met haar strijd tegen kanker te maken heeft. “Het is een puur praktische beslissing.”