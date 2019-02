Ariana Grande evenaart als eerste The Beatles in Amerikaanse hitparade DBJ

19 februari 2019

22u02

Bron: Belga 0 Showbizz De Amerikaanse zangeres Ariana Grande (25) is er als eerste sinds The Beatles in geslaagd de eerste drie plaatsen van de Amerikaanse hitparade te bezetten, zo blijkt uit de dinsdag bekendgemaakte hitnoteringen.

De singles “7 Rings” heeft zich naar de absolute top gewerkt, gevolgd door “Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored” en “Thank U, Next”. Beide singles komen uit het album “Thank U, Next”, dat één week na verschijnen al op nummer één stond.

Het is voor het eerst sinds The Beatles in 1964 dat iemand het volledige podium beheerst. De Fab Four slaagden er dat jaar vijf verschillende weken in. Op 4 april 1964 bezette de groep uit Liverpool zelfs alle vijf eerste plaatsen van de singlehitparade.

Niemand anders, behalve Grammywinnares Grande en The Beatles, heeft sinds het bijhouden van de noteringen in 1955 het volledige podium gedomineerd.