Arda en Amber uit ‘Temptation Island' verwachten eerste kindje SDE

12 juli 2020

20u31

Bron: Instagram 29 Showbizz De afgelopen editie van ‘Temptation Island' blijkt bijzonder vruchtbaar te zijn geweest. Nadat Melissa en Gianni eerder al aankondigden dat ze een kindje verwachten, laten nu ook Arda en Amber weten dat er een baby op komst is.

“2020 was echt een hectisch jaar”, laat Arda weten op Instagram, bij een foto waarop hij het babybuikje van z'n vriendin Amber kust. “We hebben veel up’s & down’s gehad allemaal. Velen van ons hebben diep gezeten, zowel financieel als emotioneel. Maar net zoals alles komt hier ook een einde aan. Ik zei dat er iets groots op komst was en dat is het ook. Er is iets op komst waardoor m’n leven positief zal veranderen. Een onverwacht mirakel heeft zich enkele maanden geleden voorgedaan. Met veel vreugde in mn hart wil ik jullie meedelen dat Amber en ik in verwachting zijn.”

Arda nam samen met z'n toenmalige vriendin Elke deel aan ‘Temptation Island’, maar viel al snel voor de charmes van verleidster Eline. Eenmaal terug thuis sloeg de vonk met verleidster Amber over, die al tijdens de opnames voor Arda’s charmes gevallen was. Eerder lieten ze al weten dat ze waren gaan samenwonen, nu volgt er dus gezinsuitbreiding.

Het kindje heeft trouwens al een eigen Instagram-account, @baby.trkr.

