Arctic Monkeys komen naar Rock Werchter

14u49 1 getty Showbizz De Britse indierockband uit Sheffield zal deze zomer de festivalweide van Rock Werchter in vuur en vlam zetten. De band kondigde het nieuws aan via Instagram.

Arctic Monkeys deelden cryptische boodschappen via een live Instagram Story op hun bandaccount. Fans konden al snel ontcijferen dat de band nieuwe livedata aankondigde. Later bleek daaruit dat ze komende zomer zowel op Rock Werchter als op Best Kept Secret zullen staan.

Tijdens de livesessie waren namelijk data en coördinaten te zien, elk van de combinaties valt te koppelen aan een festival.

Dit waren de data en coördinaten:

12/01 - 51.509865, 0.118092 - Londen

30/05 - 41.406511, 2.222931 - Barcelona

08/06 - 51.527185, 5.124852 - Hilvarenbeek

06/07 - 50.968042,4.683503 - Werchter

13/07 - 40.477614, -3.622057 - Madrid

In 2016 zagen we Alex Turner nog op Pukkelpop met zijn tweede band The Last Shadow Puppets. Dit jaar krijgen we dus hoogstwaarschijnlijk eindelijk de Arctic Monkeys nog eens te zien.