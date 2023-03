Architect Vincent Van Duysen, vriend van vele celebs, duikt op met Jason Statham: “Ook Kanye West komt bij mij thuis langs”

Showbits “Waarom zou ik in een roze leeuwenpak optreden?”, Maksim van ‘#LikeMe’ is hoofdver­dach­te voor Leeuw in ‘The Masked Singer’

Vier jaar geleden leerde Vlaanderen Maksim Stojanac kennen als de knappe hunk Vince Dubois in ‘#LikeMe’, maar nu wordt het tijd dat we ook de echte Maksim leren kennen. Na zijn solodebuut vorig jaar, met zijn eerste album ‘MAKSIM’, volgt nu de single ‘Onder Invloed’. Voor die gelegenheid organiseerde hij een secret concert in het MAS in Antwerpen. Showbits was erbij en legt hem meteen ook dé vraag van het moment voor: “Maksim, zit jij in een pak van ‘The Masked Singer’?”