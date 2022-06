‘Aquaman’-acteur Jason Momoa is opnieuw vrijgezel

De kortstondige relatie - van enkele maanden - tussen ‘Game of Thrones’- acteur Jason Momoa en actrice Eiza González is alweer voorbij. Een maand geleden bevestigde ‘People’ nog dat het stel officieel samen was. Nu komt het magazine met het nieuws van de breuk én bijkomende details over hun korte relatie. Zo zouden ze in februari begonnen zijn met daten en hebben ze elkaar ontmoet via het werk en wederzijdse connecties. Een insider liet weten dat ze geprobeerd hebben om zoveel mogelijk tijd voor elkaar vrij te maken, ondanks hun drukke werkschema’s. Ondanks de breuk zouden ze “hopen op een verzoening, want ze zien elkaar nog graag. Maar momenteel bevinden ze zich in heel verschillende levensfasen”, klinkt het. Jason zou ook niet snel iets willen overhaasten, vanwege zijn kinderen. Tijd vrij maken voor hen komt altijd op de eerste plaats.