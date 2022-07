‘Aquaman’-acteur Jason Momoa bevestigt: Ben Affleck kruipt opnieuw in de huid van Batman

FilmBatman-fans opgelet. De Amerikaanse acteur Ben Affleck (49) zal opnieuw in de huid kruipen van Bruce Wayne, beter bekend als Batman. Acteur Jason Momoa (42) is volop bezig met het inblikken van de sequel ‘Aquaman 2' en verklapte dat zijn goede vriend ook mee op de set staat. “We zijn herenigd en het voelt zo goed", aldus de acteur op Instagram.

De meningen zijn al jarenlang verdeeld. Welke acteur is dé beste Batman? Christian Bale (48), Ben Affleck, of toch nieuwkomer Robert Pattinson (36)? De fans van Ben Affleck mogen alvast een gat in de lucht springen, want zij zullen hun favoriet binnenkort opnieuw kunnen bewonderen in zijn ‘Batsuit’. Het gerucht ging al langer de ronde dat hij voor de nieuwe ‘Aquaman’-film de rol van Batman zou hernemen.

De Amerikaanse acteur Jason Momoa bevestigde het gerucht op zijn Instagrampagina. Hij postte een reünie-foto van hen samen, met als bijschrift: “Bruce en Arthur zijn herenigd en het voelt zo goed”. Hij lichtte ook toe dat er “geweldige dingen in aantocht” zijn. Er is voorlopig nog geen woord gerept over de grootte van Affleck’s rol, maar een ding staat vast: Ben Affleck zal te zien zijn als Batman in de nieuwe ‘Aquaman’-film: ‘Aquaman and the Lost Kingdom’.

Sterrencast

Ben Affleck is de zoveelste ster-acteur die aan de cast wordt toegevoegd. Ook Patrick Wilson (49), Dolph Lundgren (64) en Nicole Kidman (55) zullen in de prent te zien zijn. Sinds de smaadzaak met haar ex-man, acteur Johnny Depp (59), wordt er betwist of Amber Heard (36) haar rol als ‘Mera’ zou mogen hernemen in de sequel. Er werd onder meer een petitie gehouden om haar uit de film te schrappen en deze haalde maar liefst 4,6 miljoen handtekeningen binnen. De actrice zelf verdedigde zich en liet tijdens de rechtszaak al vallen dat Warner Bros wél degelijk de samenwerking wilde verbreken, maar ze hen heeft kunnen ompraten. “Ze hebben me ontslagen van mijn contract, maar ik heb gevochten om te blijven. En dat is gelukt”, klonk het in de rechtszaal. Of de actrice de waarheid spreekt of niet blijft voorlopig een raadsel. Warner Bros zelf houdt de lippen nog stijf op elkaar.

‘Aquaman and the Lost Kingdom’ verschijnt vanaf 17 maart 2023 in de cinemazalen.

