Antwerpse ‘tea coach’ Ken opent eigen zaak IDR

21 augustus 2019

12u10 0 Showbizz Staat een kopje thee in jouw wereld synoniem voor saaie zondagen bij die al even saaie tante? Think again, want in zijn nagelnieuwe theesalon bewijst de Antwerpse ‘tea coach’ Ken Calander dat thee echt wel hip, cool en sexy is.

Ken - die getrouwd is met BV-kapper Jochen Vanhoudt - opende vandaag zijn allereerste zaak in de Antwerpse Jezusstraat. Roze, retro, flamingo’s en hippe thee, recht tegenover de zaak van z’n echtgenoot. Handig, want dan kan je na je kappersbezoek meteen iets gaan drinken om je nieuwe coupe te vereeuwigen in een instagram worthy interieur, denken wij dan...

Benieuwd? Je kan van dinsdag tot en met zaterdag van 11u tot 18u bij Ken terecht, en op koopzondagen van 12u tot 17u!