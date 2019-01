Antwerpse rapper Soufiane Eddyani reageert op heisa rond tienerpooier: “Iedereen verdient een tweede kans” DBJ

07 januari 2019

De Antwerpse rapper Soufiane Eddyani (20) heeft gereageerd op de heisa die ontstond na het uitbrengen van zijn laatste nummer 'Amigo'. Eddyani had het nummer opgedragen aan zijn vriend Bilal A., die in de cel zit voor verkrachting en kinderprostitutie. "Iedereen verdient een tweede kans", zegt hij op zijn Instagramaccount.

Dit weekend raakte de Antwerpse rapper Soufiane Eddyani onder vuur nadat hij zijn laatste nummer opdroeg aan een vriend die vastzit voor verkrachting. Bilal A., bekend als zanger Moreno, is ook veroordeeld als tienerpooier die een vijftienjarig meisje dwong in de prostitutie te stappen. “Een ziek mannetje” vond Zuhal Demir (N-VA) die niet begreep waarom kinderzender Ketnet een muzikant opvoert die zo’n crimineel verdedigt.

Een dag bleef het stil langs de kant van Eddyani, maar nu reageert de Antwerpse rapper. “De media hebben mijn boodschap compleet verkeerd begrepen”, zo laat hij in verklaring optekenen. “Wel betuig ik zelf ook alle steun naar de slachtoffers en hun families toe.” Eddyani was naar eigen zeggen niet op de hoogte van de misdaden van zijn vriend. “Ik ben erg geschrokken door zijn daden en keur deze ten zeerste af!”, zegt de rapper, die het naar eigen zeggen ook zeer zwaar had met de acceptatie van zijn daden.

Tweede kans

“Wel leef ik met de overtuiging dat iedereen een tweede kans verdient”, klinkt het vervolg van zijn betoog. “Vandaar dat ik Moreno wil steunen bij zijn terugkeer in de samenleving. Voor mij ligt de focus hierbij op onze vriendschap en niet op de daden die hij gepleegd heeft.”

Eddyani zegt dat Moreno spijt heeft van zijn daden en dat hij er alles aan doet om zijn leven terug op de rails te krijgen. “Zo geeft hij lezingen in jeugdhuizen en probeert hij jongeren te informeren over de problematiek waar hij zelf mee in aanraking is gekomen”, staat er onder meer te lezen. Eddyani eindigt door te zeggen dat het nummer wel aan zanger Moreno is opgedragen, maar inhoudelijk niet op zijn verhaal berust. Eddyani is tegen prostitutie en hij reikt zijn hand uit naar organisaties die zijn hulp kunnen gebruiken.

De volledige tekst kan je hieronder lezen

“Vrijdag heb ik de videoclip ‘Amigo’ uitgebracht, die ik heb opgedragen aan Moreno en waar veel ophef over is ontstaan over heel België. Hierbij geef ik graag te kennen dat media, tv en verschillende platformen mijn boodschap helaas compleet verkeerd hebben geïnterpreteerd. Wel betuig ik zelf ook alle steun naar de slachtoffers en hun families toe. Moreno is een goede vriend van mij, die mij in goede en slechte tijden heeft gesteund. Enkele jaren geleden werd hij veroordeeld voor strafbare feiten, waar ik toen de tijd niet van op de hoogte was. Ik ben erg geschrokken door zijn daden en keur deze ten zeerste af! Ook heb ik het erg zwaar gehad met de acceptatie van zijn daden, alsmede met het verliezen van een dierbare vriend.

Wel leef ik met de overtuiging dat iedereen een tweede kans verdient en vandaar dat ik Moreno wil steunen bij zijn terugkeer in de samenleving. Voor mij ligt de focus hierbij op onze vriendschap en niet op de daden die hij gepleegd heeft. Moreno heeft zelf ook spijt van zijn verleden en is vastberaden om in de toekomst op het rechte pad te blijven. Zo geeft hij lezingen in jeugdhuizen en probeert hij jongeren te informeren over de problematiek waar hij zelf mee in aanraking is gekomen. Ik geloof dat iedereen een beter persoon kan worden en samen met jullie blijf ik de komende tijd bouwen om zijn leven en die van velen weer op de rails te krijgen.

Via mijn artistieke uitingen zoek ik altijd naar manieren om jongeren een boodschap mee te geven en ook met ‘Amigo’ probeer ik hen te overtuigen om van het slechte pad af te blijven. Tot slot benadruk ik dat zowel het nummer als de videoclip ‘Amigo’ zijn opgedragen aan Moreno, maar inhoudelijk NIET op zijn verhaal zijn berust. Ik ben absoluut TEGEN prostitutie! Hierbij rijk ik ook mijn hand uit naar alle organisaties die mijn hulp kunnen gebruiken. Dit heb ik in het verleden gedaan en dit wil ik nog steeds doen. Zij die van mij houden en mij volgen weten waar Soufiane Eddyani voor staat. Respect, vrede en eenheid.”