Antwerpse Laurenne krijgt onvergetelijke verjaardag dankzij flirt met Harry Styles: “Ik leef op een roze wolk”

showbits Zanger Christoff schept duidelijk­heid over z'n avontuur­tje met collega Yves Segers: "We waren allebei zoekende"

‘Dit ben ik’, op z’n nieuwe single komt Christoff ook muzikaal uit de kast. Hij outte zich al in 2008 via een groot interview in 2008, maar toch vindt de zanger het nodig om dat taboe nog eens te doorbreken. “Hier en daar zijn er toch nog struggles. En toch zijn er nog steeds vrouwelijke fans die mij proberen te bekeren”, vertelt hij aan Jarne. Christoff schept in Showbits ook duidelijkheid over z’n relatiestatus met z’n ex Ritchie en wat was er nu wel of niet waar van z’n avontuurtje met collage Yves Segers?