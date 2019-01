Antwerpse heren op torenhoge hakken verbazen jury in ‘Hollands Got Talent’: “Een gewéldige act!” DBJ

Bron: HGT 0 Showbizz De Antwerpse dansformatie Trinxx heeft zaterdagavond vier ‘ja’s’ behaald in ‘Holland’s Got talent’ en gaan daarmee overtuigend naar de volgende ronde. Vooral presentator Paul De Leeuw was dolenthousiast over de act van de drie Antwerpse heren.

“We willen met onze act laten zien dat iedereen gewoon zichzelf mag zijn”, zegt Raf Van Puymbroeck, mister Gay Belgium 2016 en een van de drie leden van Trinxx. “Zeker nu we merken dat er de laatste tijd opnieuw heel wat homofoob en transfoob geweld is.”

Raf en zijn collega-dansers Jef De Prins en Yannick Van Damme verbaasden de jury met een intensieve dans die zo indrukwekkend was dat het leek alsof ze geen stiletto’s droegen. De drie ontvingen een overweldigend applaus en lof van de jury. Vooral Paul De Leeuw was helemaal in zijn element. “Ik vind dit heerlijk jongens”, zei de presentator. “Ik zie mezelf terug om 2 uur ‘s nachts in een café staan. Nee niet zoals deze jongens, ik koop dit dan”, lacht De Leeuw. “Een gewéldige act!”

“Jullie dansen beter dan veel vrouwen op hakken”, heeft jurylid Dan Karaty daaraan toe te voegen. “Heel toffe choreografie ook, goed gedaan.”