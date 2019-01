Antwerps-Spaanse Elena Suarez (18) is Miss België 2019: "Ondanks de pesters in mezelf blijven geloven" Redactie

14 januari 2019

00u00 0 Showbizz Een Antwerpse schoonheid met Spaans bloed in de aderen: dat is Elena Castro Suarez. De 18-jarige studente Rechtspraktijk mag sinds afgelopen weekend 'Miss België 2019' toevoegen aan haar Instagram-bio. Vijf jaar geleden werd ze nog gepest op school en kreeg ze zelfs een doodsbedreiging. "Maar ik ben áltijd in mezelf blijven geloven en kijk nu."

Ze behoorde vooraf niet tot de favorieten. Sterker nog, de Antwerpse viel niet meteen op tussen een aantal dames met erg uitgesproken looks of bijzondere ambities. Maar toch werd de 18-jarige dochter van een Spaanse vader en een Vlaamse moeder zaterdag in het Plopsa Theater in De Panne verkozen tot mooiste meisje van ons land. En daarmee is ze al de zesde Vlaamse Miss België op rij. "Ik kan het amper geloven", zei ze in tranen vlak na haar overwinning. Ook eerder in de show vloeide er bij Elena een traan. "Ik had een foutje gemaakt tijdens het badpakkendefilé en dacht dat die misstap mij zou nekken. Toen ik nadien mijn familie in de zaal zag zitten, kon ik mijn tranen niet inhouden. Blijkbaar heeft niemand die fout opgemerkt - gelukkig maar. (lacht) Ik heb echt alles gegeven wat ik in mij had tijdens de show, maar ook in de maanden vooraf. Zo organiseerde ik een brunch voor het goede doel. Al mijn tijd ging naar deze verkiezing. Ik heb zelfs geen vriend, zodat ik me volledig kon focussen op Miss België. En het heeft duidelijk geholpen."

Foto met pistool

Als klein meisje droomde Elena al van het kroontje, maar die droom werd nog sterker toen ze vijf jaar geleden moest afrekenen met pesterijen. "Het tweede middelbaar was het moeilijkste jaar uit mijn leven. Plots negeerden ze mij op school en werd ik buitengesloten. Op sociale media ging het zelfs zo ver dat de pesters een foto van mij als flamencodanseres hadden gezet, met een pistool erbij. Héél heftig. Ik werd echt bedreigd, ik heb veel schrik gehad", vertelt ze. Waarom ze het mikpunt was van pesterijen, weet ze nog steeds niet. "Er was geen enkele reden, er is trouwens nóóit een reden. Op mijn 13de ben ik wel bij Popkidz terechtgekomen, een dans- en zanggroepje van Universal waarmee we veel hebben opgetreden, onder andere op Ment TV, VTMKZOOM en de zomertour van Disney Channel. En ik danste al sinds mijn vierde flamenco, ook niet echt alledaags. Ik stond graag op de voorgrond, misschien konden de pesters daar allemaal niet mee om? Ik zal het nooit weten." Hoe de pesterijen stopten? "Door van school te veranderen. Ik heb mijn schooljaar daar afgemaakt, maar nadien ben ik naar een andere school gegaan en daar werd ik wél goed onthaald en omringd."

Je zou kunnen verwachten dat Elena vandaag - met het meest begeerde kroontje van 't land op haar hoofd - een duidelijke boodschap heeft voor die pesters van toen. Maar niets is minder waar: "Ik heb hen niks te zeggen, ik heb dat hoofdstuk volledig afgesloten." De nieuwe Miss België staat dus duidelijk stevig in haar schoenen ondanks haar erg jonge leeftijd. "Ik geloof in mezelf en dat zal ik altijd blijven doen. Als Miss België wil ik wel een boodschap geven aan andere jonge meisjes: blijf in jezelf geloven, no matter what."

Studiepauze

Elena geeft voorzichtig toe dat dat moeilijke jaar haar misschien wel in de richting van justitie heeft geduwd. Want in september startte ze met de opleiding Rechtspraktijk. "Ik wil heel graag procureur worden of bij de recherche van de politie werken", zegt ze. "Maar nu zet ik mijn studies wel een jaar op pauze, omdat ik ten volle van mijn dagen als Miss België wil genieten en ons land zo goed mogelijk wil vertegenwoordigen. Ik wil mij zo veel mogelijk inzetten voor 'Hope for the Children', het goede doel dat we bij Miss België steunen. Voor de finale heb ik al 3.000 euro kunnen inzamelen en ik hoop dat bedrag nog flink naar omhoog te krijgen."

Het enige dat dit jaar niet zo gemakkelijk zal zijn zoals anders is het jaarlijkse bezoekje van het gezin Castro Suarez - Elena heeft nog drie oudere broers - aan hun familie in Spanje. Elena's papa Gregorio is geboren en getogen in Gijón in Asturias, in het noorden van Spanje. "Mijn oma - zij kon er niet bij zijn door een knieoperatie - en papa's broer wonen nog in Spanje. We zullen dus een gaatje moeten zoeken in de drukke agenda van Miss België. (lacht) Zelf spreek ik vlot Spaans en hou ik van het zonnige weer, maar ik zou er niet kunnen wonen", zegt Elena. "België is mijn thuis."

Opa zapt weg tijdens bekendmaking

"Verrassing: je doet mee aan Miss België." Als mama Agnes Elena niet stiekem had ingeschreven voor de schoonheidswedstrijd, dan stond het kroontje nu niet te blinken bij hen thuis op Linkeroever. "Elena heeft soms een extra duwtje in de rug nodig", knipoogt haar moeder. "Ze wilde wel deelnemen, maar vroeg zich af of ze niet beter nog een jaartje zou wachten. Maar mijn papa wordt eind deze maand 90. Hoe mooi zou het zijn mocht hij zijn kleindochter Miss België zien worden op zo'n speciale verjaardag? Hij wordt er ook niet jonger op, een jaar wachten houdt dan toch wel een risico in." Elena's grootvader volgde de verkiezing zaterdagavond op televisie. "Maar toen ze de eredames bekendmaakten en Elena er niet bij bleek te zijn, zette hij de tv uit. 'Helaas, dan zal het hier stoppen voor ons Elena', zei hij. Maar het mooiste moest dan nog komen", glundert Agnes trots.