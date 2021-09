Antwerps model geeft fotograaf lik op stuk na ongepaste opmerking: “Van zo’n uitspraken krijg je een eetstoornis”

Het Antwerpse model was door een kledingmerk geboekt voor een fotoshoot. “Ze hadden kleren voorzien in mijn maat en zeiden dat het er prachtig uitzag”, klinkt het in Het Nieuwsblad. De aanwezige fotograaf had zo zijn eigen mening over het resultaat van de shoot. Hij vertelde Lize dat ze er nog slanker zou uitzien als ze de komende twee weken niets meer zou eten. Dzjabrailova was in shock door de woorden van de man, maar aarzelde niet om hem op zijn plaats te zetten. Wat ze zelf niet wist, is dat een vriendin van haar het hele tafereel gefilmd heeft.