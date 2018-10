Antwerps burgervader Bart De Wever aan de tand gevoeld, zonder taboes: "Alles went op den duur... Zelfs een bijl door het raam" Redactie

09 oktober 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Of hij een tweede termijn als burgemeester krijgt, weten we pas zondag. Maar oerpoliticus Bart De Wever (47) rekent zich nog niet rijk. ‘Elke verkiezing kan m’n laatste zijn’, houdt hij zichzelf sinds kort voor. En dus denkt hij al aan een uitweg. "Reisleider, dát zou ik nog willen worden."

Met Bart De Wever heb ik afgesproken in Het Rivierenhof in Deurne. Hij zou er rennen en ik zou hem interviewen. Maar hij heeft vertraging, de cafetaria sluit en ik trek mijn kostuum weer aan. En zit te wachten op het overdekte terras. Een auto stopt in de gietende regen en de Antwerpse burgemeester stapt uit. Hij begroet me met een brede smile. Toch heb ik de indruk dat Bart De Wever z’n gevoel voor humor wat is verloren. ‘De tol van het politieke bestaan’, zegt hij zelf. ‘Ik moet opletten wat ik zeg.’ Jammer, want ik herinner me genoeg grappige momenten van hem.

Toch weet hij me ook vandaag te verrassen. De Antwerpse burgemeester draagt een T-shirt met het opschrift ‘I am Antwerp’. Gezond zelfvertrouwen, zeker? Of toch niet?

Lening aflossen

"Ik word 48 dit jaar", klinkt het al meteen overpeinzend. "Het moment waarop je eens denkt: zou ik nog iets anders willen doen in het leven? Want ja, als ik nog zes jaar verder doe in Antwerpen, ben ik 54. Om dan nog van nul iets anders te beginnen?" Een vak heeft hij inderdaad nooit geleerd, plaag ik hem. "Ha, dat zegt mijn moeder ook altijd", antwoordt hij.

Je kan altijd nog de academische wereld in. Een doctoraat ergens behalen misschien?

Ik moet nog wel vier kinderen te eten kunnen geven, hé. Rekeningen betalen, een lening aflossen. En zo’n doctoraat, daar verdien je niet echt aan. Nee, ’t zou echt iets radicaal anders moeten zijn.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN