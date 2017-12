Antonio Banderas is een genie. Toch in deze nieuwe tv-reeks. TC

12u32 0 Photo News Showbizz Hij speelt de hoofdrol het tweede seizoen van de National Geographic-reeks 'Genius'.

Als Hollywoodacteur liep het de voorbije jaren wat minder voor Antonio Banderas. En dus maakt de Spaanse ster nu de overstap naar televisie. Hij zal de hoofdrol spelen in de nieuwe jaargang van 'Genius', de topreeks op National Geograpic die begin 2018 zal worden uitgezonden. In het eerste seizoen van die reeks werd de levensloop van wetenschapper Albert Einstein (vertolkt door Geoffrey Rush) in beeld gebracht. Het tweede seizoen is gebaseerd op de biografie van de Spaanse kunstenaar Pablo Picasso. En het is Antonio, net als Picasso geboren in Malaga, die in de huid van de beroemde artiest mag kruipen. Ook Poppy Delevingne, zus van topmodel Cara, heeft een rol in de serie te pakken.