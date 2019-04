Antiekdealer Patrick van der Vorst: “Daklozen eten geven met prins William was erg speciaal” Erlend Hamerlijnck

08 april 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Nadat we op tv zagen hoe hij voor 300.000 euro de revolver van John F. Kennedy kocht, is antiekspecialist Patrick van der Vorst (47) nu één van de topexperten die VIER volgt in ‘Schatten Van Mensen’. Al op z’n twaalfde begon Patrick kunst te verzamelen, vandaag helpt hij Madonna en Elton John hun meubelen te (ver)kopen.

Patrick van der Vorst woont al bijna 25 jaar in Londen, waar hij al snel internationaal respect oogstte als directeur van het bekende veilinghuis Sotheby’s. “Mijn ouders én mijn grootouders verzamelden kunst en antiek”, zegt Patrick wanneer Dag Allemaal hem op de Brusselse antiekbeurs Eurantica treft. ‘Als kind ging ik al met hen mee naar kijkdagen van veilingen, wat ik heel plezant vond. In een museum mag je nergens aankomen, daar wel. Je kan neuzen in kasten, stoelen uitproberen en voelen hoe glad een marmeren beeld gepolijst is. Heerlijk!’

Mocht je van je ouders soms ook eens bieden op veilingen?

Veilingen vinden meestal plaats tijdens de schooluren, dus daar was ik zelden bij, maar het kopen van kunst boeide mij zeer zeker. Mijn ouders wilden mij een walkman geven voor mijn plechtige communie, maar ik heb een litho van Karel Appel gevraagd. Ik wilde zelfs bijleggen van mijn spaargeld als ze dat te duur zouden vinden.

Hadden je ouders niet liever dat je een fiets koos?

(lacht) Ze zullen het wel een beetje raar gevonden hebben, maar ze maakten zich ook geen grote zorgen. Met zijn primaire kleuren oefent de hele Cobra-beweging, en het werk van Appel in het bijzonder, een grote aantrekkingskracht uit op kinderen. Die litho was het begin van mijn kunstcollectie.

Dan heb je waarschijnlijk kunst­geschiedenis gestudeerd?

Dat was ik inderdaad van plan, maar mijn vader, die notaris was, wilde dat ik eerst iets ‘serieus’ zou studeren. Ik heb hem dan beloofd dat ik eerst twee jaar rechten zou doen aan de universiteit van Namen, voor mijn Frans. En dat we daarna nog eens zouden praten over een definitieve studiekeuze. Een maand na dat gesprek is mijn vader totaal onverwacht overleden. Uit respect voor hem heb ik dan de volle vijf jaar rechten uitgedaan. Maar twee weken nadat ik mijn diploma had, ben ik wel naar Londen vertrokken.

Om bij Sotheby’s te gaan werken?

Of bij Christie’s. Ik koos voor Londen omdat de stad, samen met New York, hét centrum is voor de internationale kunsthandel, maar ik kende er absoluut niemand. Ik heb eerst een cursus kunstgeschiedenis van drie maanden gevolgd bij het Sotheby’s Institute en daarna heb ik gevraagd of ze geen stagiair konden gebruiken.

En, werd je ginds met open armen ontvangen?

Nee, totaal niet. Ik heb alle departementen afgebeld: meubelen, oude meesters, hedendaagse kunst... Overal ving ik bot. Tot ik helemaal onderaan mijn lijst bij de afdeling tapijten kwam. Daar had zelfs nog nooit iemand gevraagd om stage te mogen lopen! Ik mocht meteen beginnen. Koffie halen en stofzuigen waren mijn belangrijkste taken. (lacht)

Heb je dan niet gevloekt op je vader? Met een diploma kunstgeschiedenis had je dat stadium wellicht kunnen overslaan.

Eens je bij een firma als Sotheby’s binnen bent, leer je er snel mensen kennen en dan is het aan jou. De kunsthandel is ook een bedrijf, waar contracten gesloten worden. Een juridische achtergrond kan dan echt geen kwaad. Als Belg had ik bovendien het voordeel dat ik naast Engels ook nog Frans, Nederlands en een mondje Duits sprak. Ik ben er vrij snel opgeklommen.

Hoe snel?

Op mijn 30ste was ik al directeur van het departement antieke Europese meubelen, de jongste directeur ooit bij Sotheby’s. Bovendien was dat de afdeling waar ik wilde zijn.

Niet hedendaagse schilderkunst? Gezien je vroege voorliefde voor Karel Appel had dat misschien meer voor de hand gelegen.

Toch niet. Ik moet 15 geweest zijn toen mijn moeder een cursus antiek volgde in Brussel. Eén van haar proffen organiseerde een reis naar Parijs om er Franse meubelen te gaan bekijken, in het Louvre en zo. Ik ben meegegaan met mijn mama en was daar meteen door gebeten. Ook tijdens mijn rechtenstudie ben ik me blijven verdiepen in voornamelijk 18de-eeuwse Franse meubelen.

Nochtans verzamel je zelf geen meubelen, maar beelden en schilderijen.

Zo gaat dat. Bij Sotheby’s - waar ik inmiddels weg ben - waren al mijn collega’s collectioneurs, maar nooit binnen hun eigen vakgebied. Omdat je dan enkel genoegen kan nemen met topstukken die financieel niet haalbaar zijn. (denkt even na) Weet je, het leuke als meubelexpert is dat je echt in de laden en de kasten moet snuisteren als je in de huizen van beroemdheden komt. Anders kan je niet weten of een meubel authentiek is.

Bedoel je dat je dan dingen ziet die je niet mag zien?

Ik mag en zal natuurlijk geen details geven, maar toen ik de hele inboedel moest schatten van een huis van Elton John in Londen, heb ik hem echt wel leren kennen. Ja, als je ziet wat zo’n man in zijn nachtkastje bewaart, dan dring je toch wel binnen in zijn intimiteit.

Wilde Elton John zijn nachtkastje verkopen?

Hij heeft de hele inboedel van zijn huis in Notting Hill laten veilen bij ons. Ik heb toen ook veel met hem gepraat. Elton is het soort verzamelaar dat graag koopt. Hij gaat op zoek naar de objecten die hem op een bepaald moment interesseren en geniet ervan om die te vinden. Maar als zijn collectie compleet is, boeit het hem niet meer. Dan mag alles weg en begint hij iets anders te verzamelen.

Heb je zo nog wereldsterren leren kennen?

Zeker. Toen Madonna met Guy Ritchie was getrouwd, heb ik haar geholpen om hun huis in Londen in te richten. Ik heb haar geadviseerd bij het kopen van twintig of dertig meubelstukken. Madonna heeft Italiaanse roots en dat bleek ook uit haar smaak. Ze was aangetrokken tot Italiaanse meubelen die net een tikje dramatischer en theatraler zijn.

In ‘Schatten Van Mensen’ zien we dat je vaak onderweg bent. Lijdt je gezinsleven daar niet onder?

Ik ben vrijgezel, dus dat is geen probleem. Maar ik ben heus niet altijd op reis. In principe ben ik elke woensdag thuis, omdat ik dan van half zeven tot half elf ontbijt maak voor Londense daklozen, in daklozencentrum The Passage. Dat doe ik samen met andere gelovigen. In The Passage komt er elke ochtend een dokter langs, en er zijn ook vrijwilligers die de daklozen kunnen bijstaan met papierwerk. En dan heb je het ontbijt, waarvan ik de toastmaster ben. Laatst is William ons komen helpen.

Prins William?

Ja, een vriendelijke, heel sympathieke man. Omdat ik 400 sneetjes brood moest roosteren, had ik de tijd niet om lang met hem te praten. Maar ik gaf hem de borden met toast door en hij schepte er spek, eieren en tomaten bij. Een full English breakfast, perfect geserveerd door een Engelse prins! Dat was wel speciaal.

In januari betaalde je in ‘Stukken Van Mensen’ 350.000 euro voor de zogenaamde Kennedy-revolver. Ives Devos vertelde nadien in Dag Allemaal dat je in New York een koper had voor 450.000 euro. Is de revolver nu terug naar Amerika?

Nee. Ik ben ermee naar New York gegaan, maar ik vond de prijs die ik daar kon krijgen te laag. Op het moment dat deze Dag Allemaal in de winkel ligt, zal de verkoop aan een Belgische collectioneur wellicht rond zijn. Voor het bedrag dat ik min of meer in gedachten had.

Zijn er in België verzamelaars voor zulke topstukken?

De Belgische collectioneurs behoren tot de absolute wereldtop. Niet noodzakelijk om de budgetten die ze spenderen, maar omdat ze goede artiesten ontdekken vóór die internationaal doorbreken en dus duur worden. Bij ons heb je verzamelaars met schilderijen van Rothko, Francis Bacon en Gerhard Richter die vandaag een fortuin waard zijn, maar die zij 30, 40 of zelfs 50 jaar geleden gekocht hebben. Onze collectioneurs hebben internationaal een uitstekende reputatie. Net als onze kunstenaars, van Jan van Eyck over Rubens tot Luc Tuymans en Michaël Borremans vandaag.

Toch blijf jij in Londen wonen.

Elke maand kom ik een week naar België. En één keer per jaar blijf ik hier twee weken voor de opnamen van ‘Stukken Van Mensen’. Heel plezant om te doen. Londen is perfect voor de contacten met internationale klanten, maar België is bijzonder interessant om topstukken te vinden. Zeker voor hedendaagse kunst