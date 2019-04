Exclusief voor abonnees Antiekdealer Patrick van der Vorst: “Daklozen eten geven met prins William was erg speciaal” Erlend Hamerlijnck

08 april 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Nadat we op tv zagen hoe hij voor 300.000 euro de revolver van John F. Kennedy kocht, is antiekspecialist Patrick van der Vorst (47) nu één van de topexperten die VIER volgt in ‘Schatten Van Mensen’. Al op z’n twaalfde begon Patrick kunst te verzamelen, vandaag helpt hij Madonna en Elton John hun meubelen te (ver)kopen.

Patrick van der Vorst woont al bijna 25 jaar in Londen, waar hij al snel internationaal respect oogstte als directeur van het bekende veilinghuis Sotheby’s. “Mijn ouders én mijn grootouders verzamelden kunst en antiek”, zegt Patrick wanneer Dag Allemaal hem op de Brusselse antiekbeurs Eurantica treft. ‘Als kind ging ik al met hen mee naar kijkdagen van veilingen, wat ik heel plezant vond. In een museum mag je nergens aankomen, daar wel. Je kan neuzen in kasten, stoelen uitproberen en voelen hoe glad een marmeren beeld gepolijst is. Heerlijk!’

Mocht je van je ouders soms ook eens bieden op veilingen?

Veilingen vinden meestal plaats tijdens de schooluren, dus daar was ik zelden bij, maar het kopen van kunst boeide mij zeer zeker. Mijn ouders wilden mij een walkman geven voor mijn plechtige communie, maar ik heb een litho van Karel Appel gevraagd. Ik wilde zelfs bijleggen van mijn spaargeld als ze dat te duur zouden vinden.

Hadden je ouders niet liever dat je een fiets koos?

