Anthony Kumpen en Griet Vanhees zetten hun Amerikaanse plannen opzij voor de sportdromen van hun kinderen: "Ook rekening houden dat het níet lukt" VVDW

24 mei 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz De plannen van racepiloot Anthony Kumpen (39) en Griet Vanhees (39) om naar Miami te verhuizen staan on hold. Griet wil haar zoon Thibeau (17) begeleiden bij zijn droom om het tot profwielrenner te schoppen en Anthony is druk bezig hun jongste zoon Henri-Constant (5) de knepen van het karten bij te brengen.

Anthony Kumpen scheert hoge toppen in de populaire Nascar-races, al is hij er nog niet in geslaagd om een jaarcontract in Amerika te bemachtigen. Voorlopig blijven hij en Griet dus pendelen tussen België en Amerika en komt er geen definitieve verhuis. Zeker omdat het koppel zich ook wil concentreren op de dromen van hun kinderen. En dat zijn niet de minste. Griets zoon Thibeau beëindigt volgende maand zijn eerste jaar wielrennen aan de topsportschool in Hasselt. Het is zijn droom om profrenner te worden. "Tot een jaar geleden was Thibeau helemaal niet sportief. Hij studeerde aanvankelijk zelfs aan de kunstschool om computergames te leren ontwikkelen, maar als linkshandige ging het tekenen niet vlot en dus veranderde hij van school", vertelt Griet in Story. "Thibeau wilde eerst een vechtsport gaan doen, maar ik maande hem aan om fietsen te proberen, daar heeft hij het uithoudingsvermogen voor. Vijf weken later reed hij al koersen mee en hij traint nog altijd heel hard om zijn achterstand in te halen. Zijn leven staat volledig in het teken van de fiets. Hij traint dagelijks, ook in de fitness, en elk weekend rijdt hij wedstrijden. Eén dag per week fietst hij niet, en eerlijk: dan is hij onhandelbaar (lacht)."

Het is niet alle dromers gegeven om ook echt profwielrenner te worden. Geloven jullie in zijn talent?

