Anthony Hopkins is niet bang voor de dood EVDB

26 mei 2018

18u57 0 Showbizz De 80-jarige acteur Anthony Hopkins begrijpt niet waarom mensen bang zijn om te sterven. Hij vindt het zelfs frustrerend dat het onderwerp vermeden wordt, terwijl het ons toch allemaal zal overkomen.

In een interview met Radio Times vertelt Anthony Hopkins dat hij niet begrijpt waarom zoveel mensen bang zijn voor de dood. Zelf is hij helemaal niet bang om te sterven: "Nee, zeker niet. Ik heb dan ook geen keuze. Wat is het nut om bang te zijn, als het toch gewoon gebeurt."

Het probleem begint volgens Hopkins met de uitdrukkingen die we uitvinden om over de dood te praten: "Hij is heengegaan. Wat bedoel je daarmee? Hij is dood! Er is echt geen mooie manier om dat te verwoorden. Als je dood bent, ben je enkel nog een hoop vlees en begin je erg snel te rotten."

De acteur geniet dan ook van het leven: "Eenmaal je de 70 voorbij bent, weet je gewoon dat je niet veel tijd meer hebt. Dan ga je dus gewoon volop van het leven genieten!"