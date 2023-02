‘Ant-Man’-ster Paul Rudd verklapt het geheim achter zijn ‘eeuwige jeugd’

“Mensen vragen me: ‘Kun je me je maaltijdplan sturen? Hoe vaak per week train je? Drink je? Eet je koolhydraten? Heb je een cheat-dag?’ Maar het belangrijkste onderdeel van training is slaap", onthult de Amerikaanse acteur aan ‘Men’s Health’. “Mensen zetten hun wekker en gaan dan vier uur slapen, om nadien op te staan om te trainen. Ze bewijzen zichzelf hier geen dienst mee. Als je op de een of andere manier acht uur kunt slapen...” Een goede nachtrust staat bij de Marvel-acteur dus met stip op één. Na het slapen somt hij verder dieet, gewichtheffen en cardio op als het geheim achter zijn succes. Cardio maakt dan ook steevast deel uit van zijn ochtendroutine, die overigens vrij simpel is: een kop koffie én cardio. “Ik doe cardio voordat ik iets eet.”

De rol van Ant-Man

Zijn intensieve voorbereiding voor de rol van Ant-Man in de Marvel Cinematic Universe (MCU) heeft de ogen van Rudd geopend. “Ik heb zoveel geleerd over hoe mijn lichaam reageert op voedsel, hoe het reageert op lichaamsbeweging en wanneer ik het gelukkigste ben. Maar ook in hoeverre het me mentaal beïnvloedt. Als ik nu in het pak rondren en een superheld moet zijn, voel ik me beter en minder een ‘bedrieger’.”

‘Ant-Man and The Wasp: Quantumania’ verschijnt vanaf 15 februari in de bioscoop.

KIJK. 10 dingen die je nog niet wist over Paul Rudd.

