Anouk woont na vaccinatie weer thuis bij haar kinderen

Film Vin Diesel bevestigt dat ‘The Fast and Fu­rious’-sa­ga na elf films aan zijn einde komt

13 juni De negende film uit ‘The Fast and Furious’-reeks komt eind juni uit in de Verenigde Staten en daarmee is het einde van de franchise officieel in zicht. Hoofdrolspeler Vin Diesel (53) heeft namelijk laten weten dat er in totaal elf films zullen verschijnen. “Elk verhaal verdient een einde”, aldus de acteur.