Anouk verwijdert foto met Ali B van Instagram

Bart Peeters over de 24 UUR LIVE: “Mijn langste optreden was 7 uur, maar 24 uur is echt nog een level hoger”

Zaterdag om 18 uur begint de tweede editie van de ‘24 UUR LIVE’ in het Sportpaleis. We trekken een doos Vlaamse artiesten open die ons 24 uur lang verwennen met hun beste liedjes. Ook Bart Peeters is van de partij en hij heeft er zin in: “Het liefste wat ik doe, is samen spelen met andere muzikanten en dat er dit jaar publiek zal zijn, maakt het nog mooier.” Peeters brengt dit jaar een duet samen met Axelle Red. Maar of dat in het Frans of in het Nederlands zal gebeuren, dat zien ze op het moment zelf. “Dat is live, hé. We zullen elkaar op dat moment goed moeten aanvoelen.” Bekijk hierboven het volledige gesprek.

