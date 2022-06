Anouk openhartig over ‘The Voice Kids’-schandaal: “Ik heb zelf in de schoenen van die vrouwen gestaan”

Dat Anouk ooit zelf te maken kreeg met grensoverschrijdend gedrag maakt het extra pijnlijk. “Ik heb zelf in de schoenen van die vrouwen gestaan. Als ik zou willen zou ik zo dertig, veertig aangiftes kunnen doen. Dan heb ik het niet over de tijd dat ik al bekend was, maar over de periode daarvoor, toen ik 14, 15 jaar was. Toen ik eenmaal doorgebroken was kon niemand me meer iets maken, ik was toughened up”, getuigt ze. Het waren andere tijden volgens de zangeres: “Het was normaal, je dealde ermee. Daarom vind ik het zo mooi om te zien dat jonge mensen er nu anders in staan.”