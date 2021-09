Anouk Matton werkt aan eerste boek: “Spiritueel werk vol kristallen”

Hun eerste uitje naar de zon als kersvers gezin, maar er wordt ook stevig gewerkt. Anouks eerste boek moet nog voor het einde van dit jaar in de rekken liggen. “Het wordt een vrij spiritueel boek, over de law of attraction. Alles in je leven wordt gevormd door een bepaalde gedachte. Ik ben altijd heel geïnteresseerd geweest in zulke boeken, dus vind het keileuk om nu een eigen boek te schrijven waarin ik mijn eigen ervaringen kan uitleggen”, vertelt Anouk. “Het wordt sowieso een boek met veel foto’s in, van hier op Ibiza, met kristallen erbij. Ik heb al een eigen make-up lijn, AM Cosmetics, waarin kristallen verwerkt zijn. Een boek waarin ik die helende kracht uitleg, gebaseerd op mijn eigen ervaringen, is de volgende stap. Ik ben er al lang aan bezig, nu wordt het eindelijk werkelijkheid. Superspannend!”