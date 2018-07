Anouk Matton werkt aan eerste album IDR

25 juli 2018

07u36 0 Showbizz Anouk Matton, beter bekend als de vriendin van Dimitri Vegas, gaat een album uitbrengen.

Nadat twee jaar geleden op ­Tomorrowland een stroompanne ervoor zorgde dat het 20 minuten muisstil bleef tijdens het optreden van Anouk Matton (26), gaven weinigen nog een cent voor haar carrière. Maar de echtgenote van Dimitri Vegas (36) vocht terug en bewees dat die brute pech haar muzikale toekomst niet in de weg staat. Integendeel zelfs, want wie er dit weekend bij was in Boom, kreeg zondag in primeur ook haar nieuwe single te horen. "Ik koos ervoor om te eindigen met ‘Don’t Say A Word’, dat in september ­uitkomt", aldus de blondine.

Die nieuwe song doet Anouk ­trouwens dromen. "Ik zou het echt heel fijn vinden om binnen ­afzienbare tijd mijn eerste album te kunnen releasen", klinkt het. "Ik heb daar al enkele gesprekken over gehad, maar ik heb er ­momenteel te weinig nummers voor. Zo gauw er wel voldoende zijn, komt die plaat er. Daar ­mogen jullie zeker van zijn."