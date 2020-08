Anouk Matton vertrekt dan toch op vakantie: “Naar Mykonos, al ben ik er niet gerust in” Redactie

15 augustus 2020

08u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Net zoals voor vele artiesten is de zomer van 2020 voor Anouk Matton (27), de vrouw van top-dj Dimitri Vegas (38), niet wat zij ervan had verwacht. “Normaal draai ik als MATTN plaatjes op Tomorrowland. Maar nu moet de heilige grond van Boom het zonder beats en bier doen”, zegt ze. “Door corona loop ik heel wat opdrachten én inkomsten mis. Dimi en ik vertrekken dan maar naar Mykonos. Al zijn we er niet helemaal gerust in, want ik heb filmpjes gezien van mensen die op vakantie de veiligheidsmaatregelen niet volgen...”

“Niet dat ik smetvrees heb, maar ik ben niet zo tuk op openbare toiletten en zo”, aldus Anouk. “Toch wil ik de angst om besmet te worden niet laten winnen. Ik ga nog op café en restaurant. Maar handgel is mijn nieuwe beste vriend.”

Lippenstift

Met mondmaskers heeft Anouk een haat-liefdeverhouding. “Ik heb er nieuwe besteld om op het vliegtuig te zitten”, vertelt ze. “Die zijn iets meer fashionable. Geen designerstuff, hoor. Ik vind het zonde om veel geld uit te geven aan iets dat ik niet leuk vind om te dragen. En nog een evenwichtsoefening is de combinatie lippenstift en mondmasker. Want ook als ik dat ding afzet, wil ik er goed uitzien. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.”

Vliegangst

Het ergste aan reizen in coronatijden vindt Anouk het opeengepakt zitten: “Bedoeling is om met een commerciële lijnvlucht naar Mykonos te vliegen. Hopelijk is het aan boord niet té druk, want ik heb sowieso al last van vliegangst. Zelfs zónder masker heb ik het dan rap benauwd, alsof ik geen lucht krijg. Dus ik houd mijn hart vast… Eenmaal op Griekse bodem wil ik alles uit de zomer halen. Mijn droomvakantie is een combinatie van inspanning en ontspanning. Zon, zee, strand met de cocktail in de hand. Na een dag niksen wil ik dan wel een excursie maken of stevig feesten.”

Beachbody

In bikini paraderen op het strand, daar heeft Anouk Matton geen problemen mee. “Nee, ik ben best tevreden met mijn lichaam’, zegt ze. ‘Ik ben gezegend met een goede vetverbranding. Ik kan eten wat ik wil zonder te verdikken. Maar voor ik op reis vertrek, doe ik een beroep op LPG-endermo­logie. Dat is een anticellulite-behandeling die je huidcellen activeert op de plaatsen waar sinaasappelhuid de kop opsteekt. En zo’n lipomassage is nog leuk ook. Mijn dijen zijn nu strak in plaats van blubberig. En mijn poep is een beetje gelift. Het lijkt wel alsof ik weer twintig ben! Komt van pas als ik straks mijn beachbody moet showen. Én mijn mooie nieuwe bikini’s en badpakken!”

Siamese tweeling

De zomer van 2020 is er één van onthaasten. Ook voor Anouk en Dimitri. “We zijn een blanco agenda niet gewend, maar elk nadeel heeft zijn voordeel”, zegt ze. “Pas nu wordt duidelijk aan wat voor een hels tempo we leefden, van de ene tijdzone naar de andere. Meer dan vroeger genieten we nu van de rust en de stilte. Voortdurend op elkaars lip leven zorgt ook voor nieuwe uitdagingen. Ik kan me perfect inbeelden dat de coronacrisis de relatie van veel koppels onder hoogspanning heeft gezet. Sinds maart zijn Dimi en ik onafgebroken samen. Dat is nog nooit eerder gebeurd, zo lang, maar we zijn dichter naar elkaar toe gegroeid. We lijken soms een Siamese tweeling. Gelukkig is ons huis groot genoeg. Het is niet dat we 24 op 7 in dezelfde kamer naar elkaars gezicht moeten kijken.” (lacht)