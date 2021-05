Anouk Matton telt af naar haar bevalling: “Er komt een nanny, en die zal aan strenge eisen moeten voldoen”

Het heeft een tijdje geduurd, maar inmiddels kan Anouk niet langer verbergen dat ze zwanger is. Haar bevalling is dan ook al uitgerekend voor begin juli. “Enerzijds ben ik blij dat ik wat verdikt ben, nu zie je tenminste dat ik zwanger ben. Tot een maand geleden had je kunnen denken dat ik gewoon wat te veel gegeten had", vertelt ze in Story. “Op een bepaald moment heb ik zelfs gecheckt bij mijn gynaecoloog of ik zeker zwanger was (lacht). Mijn buik is nog steeds niet extreem groot, maar ik ben nu toch al tien kilo bijgekomen. Goed nieuws voor de ontwikkeling van de baby, maar zelf vind ik het heavy om week na week het cijfer op de weegschaal te zien stijgen. Al heel mijn leven probeer ik er zo goed en zo slank mogelijk uit te zien. En kon ik eten wat ik wilde zonder bij te komen. Dus is het wennen om nu ‘dikker’ te zijn. Vooral chips en chocolade zijn mijn guilty pleasures, en ik hou natuurlijk meer vocht op. In mijn jeansbroeken geraak ik dus niet meer, ik draag enkel nog joggings. Ach, ik weet dat het voor een goed doel is, de baby is kerngezond en beweegt veel. Al weet ik dat het heel normaal zal zijn dat er de laatste anderhalve maand nog een aantal kilo’s zullen bijkomen. Ik heb me sowieso voorgenomen om nadien weer volop voor mijn summer body te gaan. Door veel te sporten en aan intermittent fasting te doen hoop ik snel weer 45 kilo te wegen.”