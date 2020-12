Anouk Matton stampt make-upmerk uit de grond

Als 12-jarige dook ze stiekem in mama's make-upkast. "Om mijn ogen wat in de verf zetten. Ik vond dat zó tof, en sindsdien is make-up mee gegroeid met mezelf. Mijzelf opmaken is een dagelijks momentje me-time", vertelt Anouk. Voortaan smeert ze enkel nog met haar eigen producten van AM Cosmetics. "En het is niet zomaar make-up. In elk product zit de helende kracht van kristallen verwerkt. Je moet natuurlijk wel openstaan voor dat spirituele kantje, maar mij geeft het alleszins een positief gevoel."