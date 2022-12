Anouk Matton over haar realityprogramma’s: “‘Chasing Beauty’ was marginaliteit op tv, ik ben géén plastieken pop”

Celebrities Na de ziekenhuis­op­na­me van Sharon Osbourne: ook rocklegen­de Ozzy ziet er fragiel en onherken­baar uit

De rocklegende Ozzy Osbourne (74) ziet er tegenwoordig onherkenbaar uit. Op beelden is te zien hoe een erg fragiele Ozzy leunt op een wandelstok terwijl hij aan het winkelen is in de supermarkt EreWhon Market in de Amerikaanse staat Los Angeles.

26 december