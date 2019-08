Exclusief voor abonnees Anouk Matton laat haar moeder een heel nieuwe wereld ontdekken: “Ze heeft mijn muziek moeten leren appreciëren” CD

29 augustus 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Ann en Anouk. De namen van moeder en dochter zijn perfect op elkaar afgestemd, net als hun verjaardagen trouwens: die vallen op dezelfde dag. Hun levens proberen ze zo goed mogelijk aan elkaar aan te passen. Want als dj MATTN en echtgenote van Dimitri Vegas reist Anouk de wereld rond. Langer dan drie maanden blijft ze echter nooit weg uit België. Dat zegt ze in Story.

“Geloof het of niet, maar ik ben een echte huismus”, mijmert Anouk. “Soms heb ik het gewoon nodig om bij mijn familie en vrienden te zijn. Met mama doe ik de typische dingen: samen iets gaan eten, shoppen... En er gaat sowieso geen dag voorbij zonder dat we elkaar eens bellen of sms’en.” Het enthousiasme waarmee mama Ann dat beaamt, spreekt boekdelen. “Ik volg Anouk overal ter wereld via Instagram. Geleidelijk aan heb ik me aangepast aan de levensstijl van mijn dochter.”

Dan ben je soms ook te vinden op Ibiza, waar je dochter en Dimitri wonen.

Ann: “Tuurlijk. Onlangs ben ik er nog twee weken geweest – dat is het paradijs op aarde. We doen dan een barbecue of maken een boottochtje... En ze wonen op zo’n prachtig domein dat ik niet meer de behoefte heb om elders op vakantie te gaan.”

Anouk: En als ik in België draai, komt ze soms ook kijken.

Ann: “Alles hangt af van de locatie en het uur. Maar naar Tomorrowland ga ik altijd. Soms sta ik gewoon tussen het publiek, alleen spring ik niet mee. Ik heb geen goede knieën (lacht).”

