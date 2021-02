Anouk Matton en Dimitri Vegas in verwachting van eerste kindje

“We’re having a baby”, klinkt het bij een foto van het koppel. De twee poseren in Dubai - waar ze enkele weken geleden op vakantie waren - met een paar foto’s van een echografie. “We kunnen niet wachten om ons kleine wonder deze zomer te ontmoeten.”

Vonk

Anouk en Dimitri vonden de liefde bij elkaar in 2015. Anouk mocht toen het voorprogramma doen van de ‘House of Madness’-set van de broers in club Amnesia op Ibiza. “Er kwam geen kat kijken, maar ik vond het leuk, was blij dat ik kansen kreeg”, vertelde ze in deze krant. “Van toen af is het snel gegaan. Ik kwam op een rollercoaster die m’n hele leven zou veranderen. Ik ben met Dimitri en Mike mee naar de Dominicaanse Republiek gereisd en heb gedraaid op TomorrowWorld. Daar is ook de vonk met Dimitri overgeslagen.” Twee jaar later stapten ze in het huwelijksbootje tijdens een fancy plechtigheid op Ibiza. Meteen ook de herinnering die Anouk (tot nu toe) het meeste koestert, vertelde ze in NINA: “Mijn papa toont niet snel zijn emoties maar toen heeft hij me wenend vastgepakt. Dat moment staat in mijn hart gegrift.”

Twee kindjes

Dat de twee nu aan kinderen beginnen, komt niet helemaal onverwacht. Tijdens de eerste lockdown, in april vorig jaar, vertelde Anouk in een vlog met Kat Kerkhofs dat het eigenlijk ideale periode was om aan kinderen te beginnen. “We hebben het er al een paar keer over gehad”, biechtte ze toen op. En in NINA verklapte ze dat kinderen zeker in hun toekomst lagen. Wanneer gevraagd over de toekomst, antwoordde ze: “Ik zou willen dat ik ben zoals ik nu ben, maar dat al mijn doelen bereikt zijn. Mijn make-upmerk is dan een van de grootste ter wereld, alles gaat goed met Dimi en we hebben twee kindjes – een jongen en een meisje. Maar mijn carrière geef ik er niet voor op. Ik ben te ambitieus om enkel mama en huisvrouw te zijn.”

De twee hebben blijkbaar dus de daad bij het woord gevoegd.

