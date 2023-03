Anouk Matton betreurt snelle exit ‘The Masked Singer’ nog steeds: “Het pak van Vlinder gaf eigenlijk te veel weg”

Showbits Rocco Granata ziet nog elke dag af na de dood van zijn Rosie: “God, laat mij niet lijden en neem mij wanneer U wil”

Het is nog enkele weken tot Pasen, maar in de bioscoop kan je nu al helemaal in de sfeer komen met de film ‘BIM’, over de paasklokken van Rome. Een animatiefilm waarin Rocco Granata (84) één van de stemmen insprak. Jarne zoekt de zanger met de Italiaanse roots die wereldbekend werd dankzij zijn hit ‘Marina’ thuis op in Kapellen. Hij vertelt onder meer over zijn filmervaring, maar ook over hoe hij nog elke dag treurt over het verlies van zijn beminde echtgenote Rosie, die in 2020 overleed. Bekijk het hele interview in een nieuwe Showbits.