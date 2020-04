Anouk maakt lied voor koppels die relatie zien stranden door isolatie: “Je komt elkaar tegen” Redactie

03 april 2020

15u02

Bron: AD 0 Showbizz Zangeres Anouk, die nog steeds vastzit in Marokko, heeft een nummer geschreven voor koppels die hun relatie zien stranden tijdens de coronacrisis. Nu mensen zoveel mogelijk thuisblijven en elkaar moeilijk kunnen ontlopen, staat een relatie soms snel onder druk. Een break-up kan dan een enorme bevrijding zijn, zingt Anouk in ‘Deena & Jim’.

Ze had er totaal niet bij stilgestaan, bekent de Haagse zangeres in haar nieuwste video op Instagram tegenover haar 470.000 volgers. Het is best gezellig om de hele dag noodgedwongen bij je geliefde te zijn vanwege de coronapandemie, dacht ze. Maar deze week besefte de ‘The Voice of Holland’-coach dat dit niet voor iedereen geldt. Isolatie kan immers ook zorgen voor frictie.



“Je kan elkaar natuurlijk tegenkomen als je in zo’n kleine ruimte met ieders energie zit opgescheept’’, zegt Anouk. “Zo’n periode kan best wat minder goed aflopen voor sommige relaties.’’ Ook als je geen ruziemaakt, kun je door de isolatie tot het besef komen dat je niet bij elkaar past. ,,Toen dacht ik: dát is een leuk liedje.’’

Complimentenregen

Het resultaat is ‘Deena & Jim’, dat Anouk live voor haar laptop zingt. Een verbroken relatie kan bevrijdend zijn, is de conclusie. “Iets liet hen op een geheime manier zien dat ze zonder deze liefde vrij zouden zijn’’, zingt ze. “Vrij van de leugens, vrij van de groeiende pijn. Vrij van de domkoppen die ze zijn geworden, doordat ze de woede toelieten tot die ging groeien. En nu verlichten ze hun zware harten.’’ De fans van Anouk zijn eensgezind in hun tientallen reacties onder de video: het regent complimenten.



De zangeres zit ondertussen nog steeds vast in de stad Marrakesh. Vanwege de coronacrisis kan ze niet naar huis vliegen. Hoewel ze aanbiedingen kreeg om met een privéjet huiswaarts te keren, sloeg ze die mogelijkheden af.



