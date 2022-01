Anouk kondigt in video aan dat ze stopt als jurylid bij ‘The Voice Holland’: “Het is gewoon een corrupte bende”

“Wat onwijs verdrietig en teleurstellend”, klinkt het in een video op Instagram. “Ik wilde aanvankelijk de aflevering van ‘BOOS’ afwachten, maar na een aantal statements te hebben gezien van onder andere Jeroen Rietbergen, en een aantal telefoontjes die ik gepleegd heb, weet ik wel genoeg. Ik heb besloten dat ik niet meer terug wil komen bij ‘The Voice’. Het is gewoon een corrupte bende. Ik wil niet werken op een plek waar jarenlang een aantal mannen misbruik hebben gemaakt van hun positie. En waar er bewust voor is gekozen om dat stil te houden en de andere kant op te kijken... Dat kan niet. Dan heb je echt een structureel probleem. Dat is gewoon niet waar ik zit... Daar wil ik geen onderdeel van zijn. Bij deze wil ik laten weten dat ik niet meer zal terugkomen bij ‘The Voice of Holland’.”

Haar statement komt er na heel wat commotie rond de Nederlandse talentenjacht. Maar liefst veertig vermeende slachtoffers zouden zich hebben uitgesproken tegenover onder andere bandleider Jeroen Rietbergen en rapper Ali B. Rietbergen gaf intussen schuld toe en stapte op bij ‘The Voice’. Aanstaande donderdag zal het Nederlandse tv-programma ‘BOOS’ worden uitgezonden: daar staat een onthullende documentaire over de interne keuken van ‘The Voice Holland’ op het programma, waarin nog meer details bekendgemaakt zullen worden.

Niet enkel Anouk

Eerder vandaag liet ook sponsor T-mobile al weten de samenwerking met het programma per direct stop te zetten. ‘Wij hebben besloten op basis van alle berichtgeving van de afgelopen 24 uur het sponsorschap van het huidige The Voice Of Holland per direct stop te zetten. We keuren elke vorm van grensoverschrijdend gedrag af en nemen hier als bedrijf nadrukkelijk afstand van. Nogmaals ons medeleven gaat uit naar alle betrokkenen’, aldus een woordvoerder van het telecombedrijf.

Supermarktketen Lidl, dat eveneens prominent in beeld komt, liet in een verklaring weten: “Wij zijn vandaag geïnformeerd dat het programma is opgeschort. Wij wachten verdere informatie cq onderzoek af.”

Volledig scherm Anouk stopt als jurylid bij 'The Voice'. © ANP Kippa