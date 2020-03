Anouk kan nog steeds niet weg uit Marokko MVO

20 maart 2020

13u28

Bron: ANP 0 Showbizz Zangeres Anouk zit nog steeds vast in Marokko. Zij plaatste vandaag weer een filmpje op Instagram waarin zij een update geeft van haar situatie. De noodtoestand is in het land uitgeroepen.

“Ik ben gezond en overwhelmed door alle reacties”, zegt de artieste in het filmpje. Anouk reageert op alle suggesties die volgers haar de afgelopen dagen aan de hand hebben gedaan. Zo stelden veel volgers voor dat zij een privévliegtuig zou huren. “Maar zo gemakkelijk gaat dat niet”, nuanceert ze meteen.

De zangeres bekent geen geldpotje te hebben opgebouwd. “Ik ben niet heel verstandig: ik plan elk jaar precies wat ik nodig heb om te kunnen leven. Maar ook die concerten in de zomer vervallen. Dus het is niet de tijd om nu enorme bedragen te gaan uitgeven.”

Bevriende BN’ers

Ook stelden mensen dat Anouk bevriende BN’ers zou moeten bellen die een vliegtuig of helikopter bezitten. “Ik weet niet met wie jullie denken dat ik bevriend ben. Maar ik ken geen BN’ers met vliegtuigen of helikopters.” Zij vraagt ook volgers geen dingen aan te nemen zonder te weten of ze kloppen. “Jullie kennen mij eigenlijk niet en weten niets van mijn financiële situatie. Ik neem ook van jullie niets aan als ik dat niet weet.”

Anouk schrijft op haar kamer vooral veel muziek. Ze belooft misschien later wat nieuw werk te laten horen.

Dit bericht bekijken op Instagram Marrakesh Een bericht gedeeld door anouk (@anouk) op 20 Mrt 2020 om 2:27 (PDT)