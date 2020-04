Anouk is weer thuis uit Marokko en verrast haar gezin SDE

27 april 2020

08u23

Bron: ANP 0 Showbizz Het heeft even geduurd, maar de Nederlandse zangeres Anouk (44) is weer thuis. Sinds begin maart zat ze vast in Marokko, maar het coronavirus zorgde ervoor dat ze niet naar huis kon vliegen. Anouk hield haar thuiskomst geheim voor haar familie, wat vertederende reacties opleverde.

In maart vloog Anouk naar Marrakesh om er te genieten van de rust - even weg van haar zes kinderen - en om te kunnen werken aan nieuwe muziek. Vier dagen zou ze wegblijven, maar dat draaide anders uit. Vanwege het coronavirus besloot het Noord-Afrikaanse land om alle vluchten naar een aantal landen in Europa voor onbepaalde tijd te schrappen. Maandag werd ze dan toch gerepatrieerd. Om 00.30 uur landde ze op Schiphol, waarna ze meteen naar huis ging.

Haar thuiskomst was een grote verrassing voor haar huisgenoten, waaronder vriend Dominique. Die lag nog te slapen toen ze binnenkwam en was compleet sprakeloos toen hij z’n vriendin plots weer thuis zag. Dat blijkt uit een filmpje dat Anouk online plaatste. “Gelukkig weer thuis”, schrijft ze erbij. “Ik had niks gezegd, enkel dat m’n telefoon kapot was. Ik ben ontzettend dankbaar om weer met mijn gezin te kunnen zijn, en besef me maar al te goed dat ik enorm veel geluk heb gehad om met de eerste vlucht mee naar huis te kunnen,” liet de zangeres weten. “Ik hoop dan ook dat iedereen die nog vast zit zo snel mogelijk weer naar huis kan komen.”



