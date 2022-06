Anouk is getrouwd met haar Dominique: “Ik woog 98 kilo, hij zei: wat ben je prachtig!”

Muziek Festival Best Kept Secret niet uitver­kocht: “Maar organisa­tie spreekt wel van een groot succes”

In de Beekse Bergen in Nederland vindt dit weekend het muziekfestival Best Kept Secret plaats. “Het festival is niet uitverkocht”, vertelt Jeroen Van der Auwer aan ‘VTM Nieuws’. “ De organisatie had gemikt op 25.000 mensen per dag en dat zijn er 24.000 geworden. Maar de organisatie spreekt wel van een groot succes omdat alle tickets die in 2020 en 2021 zijn aangekocht, terugbetaald zijn. Alle bezoekers die er vandaag zijn hebben dus dit jaar nog hun ticket gekocht.”

