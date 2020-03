Anouk gestrand in Marokko: “Ik raak niet snel in paniek, maar dit is creepy” Marlies van Leeuwen

17 maart 2020

11u25

Bron: AD 1 Showbizz Zangeres Anouk zit vast in een resort in de Marokkaanse stad Marrakesh. Vanwege het coronavirus lig het vliegverkeer zo goed als stil, en ze kan niet weg. “Ik denk niet snel: ik ga in paniek raken, maar ik zou nu wel heel graag thuis met mijn kinderen zitten.”

Anouk (44) vloog vorige week naar Marokko om in alle rust, even weg van haar zes kinderen, te kunnen schrijven aan nieuwe muziek in een luxeresort. Vier dagen zou ze wegblijven, maar nu zit ze vast. Vanwege het coronavirus besloot het Noord-Afrikaanse land dit weekend om alle vluchten naar een aantal landen in Europa voor onbepaalde tijd te schrappen. Anouk besloot niet meteen mee te gaan met de paar extra vluchten om Nederlanders terug te halen: ze wilde ouderen en gezinnen voorrang geven.

Dat betekent wel dat ze nu in haar eentje zit in een verlaten resort. “Ik zit in een megagroot resort, waar heel veel kamers zijn en villa’s, en ik ben de enige die over is. Alles is dicht, de restaurants, de sportruimte, alle openbare ruimtes zijn gesloten. Je ziet werkelijk niemand, behalve een paar bewakers. Echt een beetje creepy moet ik je eerlijk zeggen”, vertelt ze in een filmpje op Instagram. Ik heb nooit zo snel dat ik denk: ik ga in paniek raken, maar ik zou nu wel heel graag thuis met mijn kinderen zitten, in plaats alleen in een resort.”

Puffers

Waar ze wel bijna van in paniek raakte, is dat de ‘puffers’ voor haar zware astma bijna op waren. “Zoveel had ik niet mee. Ik zou hier maar vier dagen blijven. Als ik dat niet meer heb, dan heb ik een probleem", vertelt ze. Gelukkig was rapper Ali B haar redder in nood. Haar collega van ‘The Voice of Holland’ regelde medicijnen en liet die bezorgen. “Zo schattig, daar ben ik zo blij om.”

De zangers belooft haar fans op de hoogte te houden. “Ik hoop dat iedereen verder gezond is en zich oké voelt. Zorg goed voor elkaar daar.”