Anouk geeft een exclusieve blik achter de schermen tijdens haar huwelijk in nieuwe videoclip

De nieuwe muziekvideo van ‘Don’t change’ wijdt Anouk volledig aan haar speciale dag. “Lieve Dominique, mijn levenspartner, mijn beste vriend. Wie had ooit gedacht dat onze vriendschap en onze aantrekkingskracht ons hier vanavond zouden brengen?”, opent de clip. Gevolgd door beelden van hoe de bruidegom en zijn gevolg zich klaarmaken voor het grote moment. Anouk zelf doet dat in een sneltempo: haar trouwjurk en make-up zijn in een mum van tijd ready to go. De beelden zijn erg toepasselijk voor de song ‘Don’t change’. In het nummer beschrijft Anouk de liefde die ze voelt voor Dominique. Ze hoopt dan ook dan hij nooit verandert.