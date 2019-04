Anouk eert 28 iconische vrouwen in nieuwe videoclip: dit is hun verhaal KD

07 april 2019

16u00 3 Showbizz De Nederlandse zangeres Anouk (43) heeft met ‘It’s A New Day’ een nieuwe single uit. In de clip die bij het liedje hoort, kruipt de zangeres in de huid van 28 vrouwelijke iconen. “Sommigen waren pioniers, sommigen zijn huidige leiders en activisten. Maar het zijn allemaal voorbeelden voor jonge meisjes overal ter wereld”, klinkt het. Wij blikken terug op het werk van enkele van deze grote vrouwen.

1. Moeder Teresa

Mary Teresa Bojaxhiu, beter bekend als Moeder Teresa, werd op 26 augustus 1910 geboren als Anjezë Gonxhe Bojaxhiu. Ze is van Albanese en Indische afkomst en woonde doorheen haar leven in Macedonië, Ierland en India. In 1950 richtte ze de Missionarissen van Naastenliefde op. De congregatie is actief in minstens 133 landen en telt meer dan 4.500 nonnen. De congregatie voorziet onderdak voor mensen die stervende zijn door ziektes zoals tbc en lepra. Ze zorgen ook voor wezen, helpen scholen en bieden soep aan aan mensen die honger lijden. Leden leggen een eed van armoede af en zweren dat ze met heel hun hart voor de armsten ter wereld zullen zorgen, in navolging van Moeder Teresa, die in 1997 overleed. Zij werd in haar leven beloond met de Nobelprijs voor de Vrede en werd na haar dood zowel zalig als heilig verklaard. Hoewel ze officiële een heilige is, is haar figuur ook controversieel. Zo waren de huizen die ze voor stervenden voorzag niet altijd even reglementair in orde en werd haar conservatieve standpunt (Ze was tegenstander, nvdr.) tegenover abortus door velen afgekeurd.

2. Emma González

Emma González (19) is een Amerikaanse activiste die strijdt voor een betere wapenwet in de Verenigde Staten. Vorig jaar overleefde ze een schietpartij die plaatsvond op haar middelbare school in de Amerikaanse staat Florida. Na de aanslag gaf ze een emotionele speech waarin ze politici ervan betichtte geld van de wapenlobby’s boven mensenlevens te plaatsen. De speech ging al snel viraal op het internet en maakte van Emma in één klap een wereldberoemde figuur. Ze werd zo het gezicht van de strijd tegen wapengeweld. Ze stond aan de wieg van ‘March for Our Lives’, een demonstratie waarbij studenten het heft in eigen handen namen uit onvrede met het bestuur van de overheid. Het staat in de geschiedenis geschreven als één van de grootste protesten ter wereld. Emma is tevens één van de oprichters van Never Again MSD, een groep die vecht voor strengere wetten.

3. Coco Chanel

Gabrielle Bonheur Chanel, beter bekend als Coco Chanel, werd geboren op 19 augustus 1883. Ze was een Franse zaakvoerster en modeontwerpster. Ze staat ervoor gekend vrouwen verlost te hebben van het ouderwetse, strakke corset. Coco zorgde ervoor dat comfortabelere kleren voor vrouwen in de mode kwamen. Naast kleren ontwierp ze ook juwelen, handtassen en parfums. Coco Chanel, die begin 1971 overleed, is tevens de enige mode-ontwerp(st)er ter wereld die een plaatsje kreeg in de prestigieuze, door het magazine Time samengestelde, lijst van ‘De 100 meest invloedrijke mensen in de 20ste eeuw’. Al is er ook een minder mooie kant aan deze iconische vrouw. Ze wordt er van verdacht gecollaboreerd te hebben met de nazi’s. Iets wat ze zelf nooit wilde toegeven, maar de bewijzen zijn er.

4. Prinses Diana

Diana Spencer, ex-echtgenote van de Britse kroonprins Charles en stammoeder van diens nageslacht, werd op 1 juli 1961 geboren. Ze was dankzij haar nobele familie geen onbekende in de hogere klassen, maar werd pas een icoon in 1981 door haar huwelijk met de Britse kroonprins. Ze werd zo prinses van Wales, een titel die ze zelfs na haar scheiding bleef dragen. Diana, die in 1997 overleed in een auto-ongeluk, stond wereldwijd bekend als een warme vrouw die zich graag en vaak inzette voor goede doelen. Ze was een voorloper in de strijd voor mentale gezondheidszorg en zorgde ervoor dat de mensen met hiv en aids niet langer publiekelijk vermeden werden.

5. Wangarĩ Maathai

Wangarĩ Muta Maathai werd geboren op 1 april 1940 en staat vandaag de dag nog steeds bekend als een grote Keniaanse leidersfiguur. De iconische vrouw, die in 2011 overleed aan de gevolgen van kanker, was een politieke activiste die haar focus vooral op het milieu legde. Ze volgde onderwijs in Kenia en in de Verenigde Staten. In 1977 richtte ze de milieuorganisatie Green Belt Movement op. Daarmee wou ze zich richten op het planten van bomen, alsook de strijd voor natuurbehoud en vrouwenrechten. Het zorgde er mee voor dat ze in 2004 als eerste Afrikaanse vrouw ooit de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst mocht nemen. Als politica was ze een verkozen parlementslid en deed ze tijdelijk dienst als assistent-minister.

6. Sally Ride

NASA-astronaute Sally Ride staat bekend als de eerste Amerikaanse vrouw, en de derde vrouw wereldwijd, die de ruimte ingestuurd werd. Sally, die op 26 mei 1951 het levenslicht zag, was amper 32 jaar toen ze dat kunstje klaarde. Tot op heden is ze de jongste Amerikaanse astronaute ooit die naar de ruimte reisde. Na haar tijd bij NASA ging ze voor verschillende universiteiten werken. Naast astronaut staan ook de beroepen ingenieur en fysica op haar cv. Ze zat eveneens in de comités die onderzoek deden naar wat er precies fout is gegaan bij de rampen met de ruimtevaartuigen Challenger en Columbia. Sally, die in de zomer van 2012 overleed aan de gevolgen van kanker, is het enige lid die in beide comités plaats mocht nemen.

7. Audrey Hepburn

Aubrey Kathleen Ruston, beter bekend onder haar artiestennaam Audrey Hepburn, werd op 4 mei 1929 in België geboren. Later woonde ze ook nog in de VS, Engeland, Nederland en Zwitserland. Ze stond bekend als een gevierd actrice en mode-icoon tijdens de hoogdagen van Hollywood. Daarnaast was Audrey, die in 1993 overleed aan de gevolgen van kanker, ook model, danseres en mensenrechtenactivist. Haar doorbraak kwam er dankzij de film ‘Roman Holiday’, die in 1953 verscheen. Met haar hoofdrol in de prent schreef ze geschiedenis als de eerste actrice die ooit een Academy Award (Oscar, nvdr.), een Golden Globe en een BAFTA won voor dezelfde vertolking. Datzelfde jaar won ze ook nog een Tony Award, de Oscars van de toneelwereld, voor haar hoofdrol in ‘Ondine’. Ze maakt deel uit van een prestigieus en select clubje, bestaande uit slechts 15 mensen, die zichzelf EGOT-winnaar (iemand die zowel een Emmy, Grammy, Oscar als Tony Award won, nvdr.) mag noemen. Ze was de vijfde persoon ooit, en tevens de derde vrouw ooit, die het tot dat kransje schopte. Naar het einde van haar leven toe verscheen Audrey steeds minder op het witte doek. Ze had een nieuwe roeping gevonden als mensenrechtenactiviste voor UNICEF, waarvoor ze net voor haar dood de hoogste presidentiële onderscheiding kreeg van de recent overleden Amerikaanse president George H.W. Bush.

8 . Frida Kahlo

De Mexicaanse Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, beter bekend als Frida Kahlo, werd op 6 juli 1907 geboren. Ze staat bekend als een artieste die realiteit en fantasie met elkaar verstrengelde in haar werk, dat vaak uit zelfportretten bestond. In kunsttermen wordt ze meestal omschreven als surrealist. Aanvankelijk wou de schildster de medische wereld ingaan, maar door een verkeersongeluk werden die plannen naar de vuilnisbak verwezen. Tijdens haar revalidatie herontdekte ze haar liefde voor kunst. Daarnaast was Frida, die in 1954 op 47-jarige leeftijd overleed, erg geïnteresseerd in politiek. In 1927 werd ze lid van de communistische partij van Mexico, via die weg ontmoette ze ook haar echtgenoot Diego Rivera. Hoewel Frida wereldwijd bekend staat als artieste, kwam de grootste bekendheid er pas in 1970, lang na haar dood. Toen werden stukken uit haar collectie herontdekt door kunsthistorici en politieke activisten. In de jaren ‘90 kreeg ze er ook nog de stempel van feministisch icoon en holebi-icoon bij.

9 . Florence Nightingale

Florence Nightingale werd geboren op 12 mei 1820 en staat twee eeuwen later nog steeds bekend als een icoon. Ze staat aan de grondlegging van de moderne verpleegkunde. Tijdens de Krimoorlog, die werd uitgevochten tussen 1853 en 1856, organiseerde Florence de hulpverlening voor gewonde soldaten. De verpleegkunde kreeg dankzij haar goede zorgen een uitstekende reputatie. Al beweren historici dat haar bijdrage doorheen de geschiedenis wat overdreven werd. Niettegenstaande zijn ze het er wel over eens dat haar rol extreem belangrijk was voor de huidige medische wereld. In 1860 legde ze de eerste spreekwoordelijke bouwstenen van de eerste professionele school voor verpleegster. Florence, die in de zomer van 1910 overleed, zorgde er mee voor dat de Britse gezondheidszorg hervormd werd. Ze streed ook voor het oplossen van de hongersnood in India. Globaal zorgde ze mee voor de afschaffing van wetten die schadelijk waren voor vrouwen die in de prostitutie werkten. Ze streed ook voor meer rechten voor vrouwen op de werkvloer. Florence publiceerde ook vele boeken.

10. Malala

Malala Yousafzai (21) is een Pakistaanse activiste en de jongste winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede (Malala was toen 17, nvdr.). Ze focust zich op het onderwijs van meisjes wereldwijd, maar wil zich specifiek meer richten op het onderwijs in haar eigen gebied. Daar had de lokale Taliban meisjes verboden om naar school te gaan. Toen Malala 11 jaar oud was, schreef ze onder een pseudoniem een blog voor de BBC in Urdu. Ze schreef over haar leven in een door de Taliban bezet gebied. Wat later maakte een journalist van de New York Times een documentaire over haar leven. In 2012 werd ze op de bus beschoten door de Taliban. Malala werd in het hoofd geraakt, maar overleefde de aanslag. Wereldwijd werd er vol horror op de moordpoging gereageerd en Malala werd daaropvolgend in meerdere magazines omschreven als “de beroemdste tiener ter wereld”. Na haar revalidatie begon Malala zich nog meer in te zetten als activiste en stichtte ze het Malala Fund, een ngo. Ze schreef tevens de bestseller ‘Ik ben Malala’. De documentaire ‘He Named Me Malala’ die over haar werd gemaakt stond zelfs op de shortlist van de Oscars. In 2013, 2014 en 2015 werd ze door het prestigieuze magazine Time één van de meest invloedrijke personen ter wereld gekroond. Momenteel studeert Malala in Engeland.

11 . Jeanne d’Arc

De historische figuur Jeanne d’Arc zou geleefd hebben van 1412 tot 1431. De Franse vrouw beweerde tijdens haar leven dat ze visioenen kreeg van enkele heiligen die haar aanmoedigden om de toen ongekroonde koning Karel VII te steunen en zo Frankrijk te bevrijden van de Engelse bezetters. Ze had een beslissende rol in de beëindiging van de Honderdjarige Oorlog in het voordeel van Frankrijk. In 1430 werd ze gevangengenomen door enkele Franse edellieden die samenspanden met de Engelsen. Ze werd later veroordeeld voor verschillende misdaden en tot de brandstapel veroordeeld. Jaren na haar dood werd ze onschuldig bevonden en geëerd.