Anouk blikt terug op haar moeilijkste momenten: “Drie keer met overdosis in ziekenhuis beland”

Ook met de alcohol ging het eens mis. “Een keertje, maar dat had ik echt niet door, had ik zoveel gedronken dat ik ook wakker werd in het ziekenhuis. En dat ze dan je hele lijf doorspoelen. Toen voelde ik me ook zo’n loser, joh. Helemaal met die kinderen, dat had heel anders kunnen aflopen. Als mensen daar van geweten hadden, ik had gewoon die kinderen kwijt kunnen raken. Dat was ook écht de laatste keer.”

Scheiding

Die gebeurtenis speelde zich af in 2008, toen de zangeres net een tweede scheiding achter de rug had. “Ik had ze toen niet allemaal op een rijtje. Daar heb ik een tijd over moeten doen om dat te verwerken. Dat heeft me wel een paar jaar gekost. Dat helpt niet mee in zo’n situatie. Maar goed, op een gegeven moment heb je een bepaalde leeftijd bereikt en je hebt kinderen. Dan is het: kom op man, grow the fuck up.”



Anouk was ook openhartig over de situatie rond ‘The Voice of Holland’. Ze vertelde dat ze alleen voor “pleurisveel geld” terugkeert in de rode stoel van de talentenjacht. En dat Ali oorspronkelijk de reden was dat ze bleef. Inmiddels heeft ze geen contact meer met de in opspraak geraakte rapper.