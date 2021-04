Anouck Luyten beleeft doorbraak als valse halfzus in ‘Lisa’: "Ik kom veel meer als een bitch over dan ik dacht"

Celebrities Demi Lovato onthult waarom ze haren afknipte: “De druk om ‘mooi’ te zijn was te groot”

13 april Demi Lovato (28) heeft het in de documentaire ‘Dancing With The Devil’ openhartig over haar drugsverslaving en depressie. In een recent interview vertelt ze nog meer persoonlijke details over de moeilijkste periode uit haar leven. “Ik knipte mijn lange haren af omdat de druk te groot werd.”