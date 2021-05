ANNO 2021. Zangeres Leki liep zes jaar geleden tegen een muur aan: “Mijn zenuwstelsel kon de prikkels niet meer aan"

“Twee jaar geleden had ik nooit de telefoon durven opnemen.” Karoline Kamosi, die in 2002 onder de naam Leki voor het eerst van zich liet horen op muziekzender TMF, start een nieuwe fase in haar leven. Ze staat in de veranda van haar huis in Hoboken en kijkt trots naar haar opgeruimde tuin. Zes jaar geleden liep ze tegen een muur aan. "Ik leefde tegen 200 km/u en wou niks missen. Tot ineens alles op zijn grondvesten begon te daveren. Mijn zenuwstelsel kon de prikkels niet meer aan. Ik was mezelf volledig voorbijgelopen, met een mega burn-out tot gevolg."