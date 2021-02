ANNO 2021. Zangeres Claudia Decaluwé van Sha-Na: “Ik kan alleen maar hopen dat de coronaravage niet compleet is”

Film Hoofdrol­spe­ler ‘Get Out’ werd niet uitgeno­digd op eigen première

24 februari Wanneer je hoofd op alle affiches van een film staat en je ook letterlijk de hoofdrol speelt, is het minste wat je kan verwachten een uitnodiging voor de première. Toch? Maar in het geval van Daniel Kaluuya (31), die in de succesfilm ‘Get Out’ speelde, liep dat even anders. Dat vertelt hij in ‘The Graham Norton Show’.