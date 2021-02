ANNO 2021. Zangeres Claudia Decaluwé van Sha-Na: “Ik kan alleen maar hopen dat de corona-ravage niet compleet is”

Claudia Decaluwé woont sinds het najaar terug in Oostende, haar geboortestad. Samen met de verhuizing keerde ook de rust terug in haar leven. "Ik heb altijd een hectisch bestaan geleid, met veel optredens en werken in het weekend. Vroeger hield ik het altijd voor onmogelijk, maar er komt dus wel degelijk een moment in je leven dat je vaker met je vrienden en je familie samen wil zijn om bij te praten of te wandelen. (lacht) Of om, zoals vandaag, gewoon om één uur naar het middagnieuws te kijken."