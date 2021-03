ANNO 2021. Zaki (76): “Grootouders moeten hun kleinkinderen slechte manieren leren”

Al vroeg in het gesprek dwingt Zaki mij te luisteren naar 'Gimme Shelter', een hit van The Rolling Stones uit 1969. In functie van een nog te verschijnen boek onderzoekt hij dezer dagen hoe muziek erin slaagt de luisteraar kippenvel te bezorgen. Onlangs kwam hem ter ore dat tijdens de opnames van deze klassieker de haren op de armen van de bandleden op krek hetzelfde moment rechtstonden. "Als je goed luistert, hoor je het zelfs op het nummer." Terwijl we onze oren spitsen, raakt Zaki steeds meer op dreef. Bij minuut drie houdt hij even in. "Let nu op. Wanneer soulzangeres Merry Clayton de derde keer 'Rape, murder, it's just a shot away' zingt, hoor je op de achtergrond Mick Jagger 'Woow' schreeuwen. Met die uithaal gaf hij uiting aan de bewondering van iedereen die daar toen aanwezig was en dezelfde siddering voelde."