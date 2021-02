ANNO 2021. Reportagemaker Frédéric Deborsu: “Ze zijn in Wallonië nog niet bekomen van hoe Gert Verhulst over zijn rijkdom praat”

TV “Ik denk dat ik al 15 à 20 standjes van de Kamasutra gedaan heb”: voor het eerst gaan twee veertigers ‘Uit De Kleren’

22 februari Dinsdagavond duiken voor het eerst twee veertigers samen in hun ondergoed tussen de lakens in ‘Uit De Kleren’ bij VTM 2. Wendy (45) is naar eigen zeggen op zoek naar iemand die even prettig gestoord is als zij. Vindt ze haar soulmate in Philip (40), die een ruiger kantje blijkt te hebben? Aan spanning is er bij de veertigers alvast geen gebrek: “Ik heb denk ik al 15 à 20 standjes van de Kamasutra gedaan”, verklapt Philip.