ANNO 2021. Rebecca Huys, Merel in ‘Flikken’: "Antidepressiva waren normaal en kwetsbaarheid werd gezien als een tekortkoming”

"Ik moet nu nog enkele tekeningen afwerken voor een schaduwspel dat de kinderen, hopelijk binnen afzienbare tijd, voor hun leeftijdgenootjes in het ziekenhuis zullen brengen." Wie vandaag met Rebecca Huys praat, herkent in weinig nog de actrice die tussen 1999 en 2006 agente Merel Vanneste speelde in de zondagavondserie 'Flikken'. Sinds 2018 is ze in hartje Borgerhout in de weer met 'Huis van de Wildernis', een experimenteel jeugdproject dat lageschoolkinderen spelenderwijs weer voeling met de natuur wil laten krijgen.