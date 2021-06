ANNO 2021. Presentatrice Inge Becks (55): “Na enkele maanden kreeg ik enigszins vat op mijn angsten”

Een existentiële angst, dat ervoer Inge Becks toen ze vorig jaar in maart als eerste in haar omgeving corona kreeg en haar wereld zich willens nillens enkele maanden naar binnen keerde. "Naast de fysieke pijn aan mijn longen en in mijn luchtpijp, speelde ook de onzekerheid me parten. Veel was er op dat moment nog niet bekend over de ziekte en mijn herstel vertoonde alle kenmerken van de processie van Echternach. Na drie redelijke dagen volgde gegarandeerd een duik naar beneden. Ik heb soms rechtop in mijn bed geslapen omdat ik plots kortademig kon worden. Gelukkig ken ik door mijn werk iets van ademhalingstechnieken. Daardoor kalmeerde ik en kreeg ik na maanden enigszins vat op mijn angsten."