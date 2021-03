ANNO 2021. Petra van Pitti Polak: “Als het van mij had afgehangen, had ik nooit op een podium gestaan”

Buiten schijnt de zon, binnen buigt Petra Polak zich over een stapel spellingtoetsen van haar leerlingen van de basisschool in Edegem. Ook in de hoogdagen van Pitti Polak, de band waarvan zij de zangeres was, bleef Petra ze voor de klas staan. "Dit is mijn vierendertigste jaar in het onderwijs, het zesentwintigste dat ik aan zesdejaars lesgeef. Toen wij op festivals speelden en in de hitlijsten stonden, kwam er af en toe een leerling fier melden dat zijn grote zus een cd van mij had. Nu zeggen ze: 'Mevrouw, mijn opa heeft nog een cd van u.' Dan antwoord ik: 'Je opa heeft goede smaak'. Blij ben ik sowieso."